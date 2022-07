Nvidia GeForce GTX 1630 è la peggiore scheda video dell'anno in termini di prestazioni

L'uscita della nuova Nvidia GTX 1630 ha lasciato tutti un po' perplessi. Sì, sicuramente la situazione schede video non è ancora delle migliori ma siamo lontani anni luce dall'isteria generale appena una GPU si affacciava sul mercato. Nel frattempo AMD ha lanciato anche la sua RX 6400 ma la 1630, riesce a fare pure peggio.

Uno dei partner di Nvidia, Inno3D, ha messo in confronto la nuova scheda con una datata 1050 e 1050Ti, schede video di fascia bassa del 2016 e con un prezzo consigliato di 139$. Secondo i vari test effettuati siamo sulla stessa linea di prestazioni, se non che la 1630 viene venduta ad almeno 169$.

Dunque, messa in confronto anche le attuali schede, ne esce male anche contro la rivale RX 6400, venduta all'incirca allo stesso prezzo. Non si parla ovviamente di schede d'alte prestazioni ma prima di fare un investimento di questo tipo potrebbe essere utile guardarsi in giro, considerando schede con qualche anno d'età.

Fonte: Videocardz