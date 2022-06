Old Skies è un'ispirata avventura punta e clicca che ci farà viaggiare nel tempo

Old Skies è il nuovo gioco di avventura punta e clicca degli studi Wadjet Eye in cui tutto ruota intorno ai viaggi nel tempo.

Un recente teaser trailer presenta Fia Quinn, che a quanto pare è immune a tutti i tipi di inconvenienti che potrebbero accadere quando si viaggia nel tempo. Questo la rende un agente utile per dare una mano a chi vuole tornare indietro nel tempo, che sia per rimediare ai propri errori, indagare su un mistero o semplicemente fare un po' di "turismo intertemporale". L'agente visiterà sette istantanee della storia di New York per sbloccare gli enigmi al loro interno.

"I viaggi nel tempo sono reali e la storia è in palio! In questo gioco punta e clicca, vestirete i panni di Fia Quinn, un agente temporale dell'agenzia ChronoZen", si legge nella descrizione ufficiale.

"Il vostro compito è quello di tenere sotto controllo sette viaggiatori che hanno il desiderio di visitare il passato. Alcuni sono semplicemente curiosi. Altri hanno questioni in sospeso da risolvere. Tutti hanno investito un bel po' di soldi per il viaggio, quindi è fondamentale che li facciate contenti e che vi assicuriate che rispettino le regole. Ma cosa potrebbe andare storto? In fondo, si tratta solo di un viaggio nel tempo".

Il gioco è ambientato nello stesso universo di alcuni altri giochi di Wadjet Eye, in particolare Blackwell e Unavowed.

Old Skies non ha ancora una data di uscita, ma potete trovarlo su Steam.

Fonte: Rockpapershotgun.