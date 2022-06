Overdose è quasi sicuramente il gioco di Hideo Kojima e Xbox per un noto insider

La scorsa settimana il noto insider Tom Henderson riportato in esclusiva tramite Try Hard Guides che Hideo Kojima sta lavorando a un nuovo titolo horror chiamato Overdose. Subito dopo la pubblicazione della notizia, Kojima Productions ha contattato l'insider per chiedere la rimozione della notizia.

Il report originale conteneva diversi dettagli chiave sul nuovo titolo di Kojima, tra cui la modalità in terza e prima persona, con Margaret Qualley che sembrava essere la protagonista del titolo. Un dettaglio fondamentale, però, è che la persona sembra giocare su un qualche tipo di dispositivo mobile, che sembra essere quasi certamente un Google Pixel.

Inizialmente Henderson credeva che il filmato fosse un vecchio video riemerso, ma la fonte del video stesso ha affermato che risale all'inizio di quest'anno.

Nel febbraio 2021, VGC ha riferito che il team Stadia di Google aveva cancellato decine di progetti, tra cui una proposta per un gioco horror a episodi. Secondo le fonti di VGC, il gioco horror episodico è stato rifiutato dal direttore generale di Stadia Phil Harrison nel 2020.

Quando gli è stato chiesto dei suoi piani per un nuovo gioco nel maggio 2020, Hideo ha dichiarato: "recentemente un mio progetto importante è stato cancellato, quindi sono piuttosto arrabbiato". Si presume che questo progetto sia il gioco horror a episodi che VGC aveva riferito essere stato rifiutato.

Durante l'annuncio della partnership con Hideo Kojima allo showcase di Xbox & Bethesda, Kojima ha affermato che "c'è un gioco che ho sempre voluto fare".

"Ho atteso a lungo il giorno in cui avrei potuto finalmente iniziare a crearlo", ha continuato.

Il fatto che il dispositivo mobile utilizzato sembri essere un Google Pixel è probabilmente un'enorme coincidenza, ma conferma che Overdose è quasi certamente il titolo Xbox basato su cloud che è stato rivelato, soprattutto considerando che Google aveva negato di avere in sviluppo giochi di Kojima.

L'e-mail inviata da Kojima Productions per richiedere la rimozione dell'articolo è stata interessante per alcuni motivi, ma il più allettante è che lo studio voleva che l'articolo fosse rimosso "per ora", spiega Henderson.

Fonte: Tryhardguides.