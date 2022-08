Paradox Interactive lancia Paradox Arc, una nuova etichetta editoriale per gli studi indie

Paradox Interactive, editore e sviluppatore con molti giochi in programma, ha annunciato oggi il lancio di Across the Obelisk in collaborazione con Dreamsite Games come parte di una nuova iniziativa di pubblicazione "Paradox Arc" all'interno dell'azienda.

Across the Obelisk, un gioco di ruolo deck building co-op e funzionalità roguelike, è ora disponibile su PC a un prezzo di lancio scontato di € 14,99. Il debutto del gioco segna il primo titolo pubblicato tramite Paradox Arc, un'iniziativa di Paradox per portare giochi altamente rigiocabili da piccoli sviluppatori al pubblico globale, con altri titoli che verranno annunciati e rilasciati nel prossimo futuro.

Giocabile da solo o con un massimo di tre amici, Across the Obelisk offre un'esperienza diversa a ogni partita grazie ai suoi percorsi ramificati, eroi altamente personalizzabili, centinaia di carte diverse con potenziamenti variabili e molto altro. Il gioco offre anche un'esperienza multiplayer unica, consentendo a ogni giocatore di controllare un eroe diverso e contribuire alle decisioni di gruppo durante la storia.

L'iniziativa editoriale Paradox Arc è un nuovo programma all'interno di Paradox Interactive che mira a mettere in evidenza design unici e giochi accattivanti di piccoli team di sviluppo, sfruttando l'esperienza editoriale che Paradox ha costruito in quasi 20 anni.

Huge news!



Today is the launch of our new publishing label, Paradox Arc (that’s this account right here) which will be focusing publishing efforts to bring deep, endless, and replayable games from smaller development teams to our existing audience and the world!



Stay tuned 🎉 pic.twitter.com/rbqVGNRnuY — Paradox Arc (@PDXArc) August 16, 2022

Do you like deck-building games? Want to play one with your friends in co-op? We've got you, friends.



The first game published under Paradox Arc is @AcrossObelisk which leaves Early Access and is OUT NOW!https://t.co/rHuLEAbi0Z — Paradox Arc (@PDXArc) August 16, 2022

"Il nostro obiettivo con Paradox Arc è sorprendere i giocatori con giochi che potrebbero non sapere di dover giocare", ha affermato Sebastian Forsström, capo di Paradox Arc. "Posso dire per esperienza diretta che Across the Obelisk si adatta perfettamente a questo stampo e non credo che avremmo potuto chiedere un gioco migliore per il nostro debutto. Non vedo l'ora di condividere presto altri titoli di Paradox Arc con tutti e di invitare più sviluppatori a lavorare con noi".

Fonte: Paradox