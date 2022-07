PC: il mercato globale registra un forte calo delle vendite

Il mercato globale PC ha registrato un forte calo delle distribuzioni nel secondo trimestre del 2022.

Secondo i dati preliminari analizzati dalla società di ricerca Gartner, le vendite sono diminuite del 12,6% rispetto all'anno precedente, raggiungendo 72,01 milioni di unità.

Gartner attribuisce il calo a tre cause principali: l'invasione russa dell'Ucraina, la crisi del costo della vita causata dall'inflazione e la forte contrazione della domanda di Chromebook.

Apple è stato l'unico grande fornitore a registrare una crescita, con un aumento delle vendite del 9,3% a 6,36 milioni di unità, grazie alla popolarità dei nuovi chip di casa Apple.

Il calo delle vendite di Chromebook è iniziato nel terzo trimestre dello scorso anno. Il problema è che i mercati consumer ed education dei computer economici sono saturi, e le vendite torneranno solo con il prossimo ciclo di aggiornamento, che è lontano alcuni anni. In altre parole, i consumatori che hanno acquistato un Chromebook durante il picco della pandemia hanno ancora pochi motivi per effettuare un upgrade.

Tuttavia, questo non segna la fine del personal computer. I PC da gioco continuano a dare un grande contributo al mercato complessivo.

Secondo Ampere Analysis, il mercato dei contenuti e dei servizi di gioco per PC è destinato a scendere da 35,3 miliardi di dollari a 34,2 miliardi di dollari, un calo molto inferiore a quello del mercato complessivo dell'hardware per PC.

Una delle ragioni principali del calo delle vendite di PC per videogiochi è il prezzo gonfiato delle schede grafiche, in parte spinto dai minatori di criptovalute e in parte dovuto alla carenza di chip a livello mondiale. Fortunatamente, i vincoli di fornitura sembrano essersi ridotti quando il mercato delle criptovalute ha affrontato una serie di problemi significativi, portando a una normalizzazione dei prezzi.

Inoltre, la prossima generazione di processori e schede grafiche di AMD, Intel e Nvidia è prevista per la fine dell'anno, il che farà indubbiamente aumentare le vendite PC, in quanto i giocatori passeranno alle ultime novità nel tentativo di superare PlayStation 5 e Xbox Series X.

Fonte: Eurogamer.net.