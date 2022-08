Phantom Hellcat è un 'teatrale' hack 'n' slash in cui si fondono le prospettive 2D e 3D

Durante la serata di apertura della Gamescom andata in onda ieri sera, è stato annunciato l'ispirato Phantom Hellcat.

Il titolo, sviluppato da Ironbird Creations e pubblicato da All in! Games, si è mostrato nel reveal trailer visibile più in basso.

Phantom Hellcat presenterà frenetici scontri con comandi precisi e letali, epici boss e fonderà le prospettive 2D e 3D in ogni livello.

"Un misterioso teatro racchiude un sinistro segreto: demoni imprigionati al suo interno e sorvegliati da una solitaria custode", si legge nella desscrizione ufficiale su Steam. "Quando uno dei sigilli perde potere, le forze del male trascinano la guardiana in un'altra dimensione. Tutto ciò che ne resta è Jolene, la sua giovane figlia ribelle".

"Eguagliare le gesta della madre non sarà semplice, ma Jolene dovrà padroneggiare in fretta la sua arte perché il tempo stringe. Facendo uso di maschere magiche, supererà spettacoli mortali per avere la meglio sul misterioso Ingannatore e salvare la sua famiglia".

"Tuffati tra dinamici scontri hack and slash in mondi fantasy tanto vivaci quanto insidiosi, legati a doppio filo a un'ambientazione teatrale. Scivola, scatta e fatti strada verso l'atto finale".

Al momento non è stata comunicata una data di uscita per Phantom Hellcat.

Fonte: Rockpapershotgun.