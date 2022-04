Playdate dà il via alle spedizioni per i pre-order

Panic ha annunciato che Playdate, il sistema portatile per videogiochi (con una manovella), inizierà a essere spedito ai pre-order del Group One. Panic ha anche pubblicato un nuovo video Playdate Update, che serve principalmente per recuperare tutte le notizie sulla console dall'inizio di quest'anno.

I primi sistemi Playdate per i clienti del Gruppo Uno hanno iniziato la distribuzione ieri, 18 aprile. Panic contatterà i clienti nel Gruppo Uno quando le loro unità saranno spedite e comunicherà aggiornamenti su quando i titolari dei preordini in altri Gruppi potranno aspettarsi la spedizione dei loro sistemi Playdate.

"In concomitanza con questo grande traguardo, l'ultimo aggiornamento di Playdate offre molte informazioni per coloro che sono interessati allo sviluppo di giochi per Playdate e altre notizie interessanti per i futuri proprietari. La vetrina include aggiornamenti sul Playdate Software Development Kit (SDK) disponibile pubblicamente, sullo strumento per la creazione di giochi basato su Web Playdate Pulp, sul software di acquisizione Playdate Mirror e l'annuncio di sviluppo di Catalog, una futura app Playdate in cui sarete in grado di acquistare o trovare facilmente giochi per Playdate al di fuori della prima stagione".

"Naturalmente, grazie al sideloading flessibile e aperto di Playdate, gli sviluppatori attualmente possono distribuire e vendere i loro giochi come meglio credono. Uno di questi giochi che verrà lanciato insieme ai primi Playdates è Bloom, sviluppato e autopubblicato da RNG Party Games".

Lanciato anche il Podcast di Playdate. Creato come compagno della prima stagione, contiene interviste con gli sviluppatori di giochi e i designer dietro i meravigliosi titoli che compongono la prima stagione di giochi di Playdate. Il primo episodio, The Story of Playdate, è disponibile e gli ascoltatori possono aspettarsi un nuovo episodio ogni due settimane.