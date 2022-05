PlayStation prevede che entro il 2025 quasi il 50% dei lanci di giochi avverrà su PC e mobile

I giochi per PC e mobile costituiranno quasi la metà delle uscite complessive di PlayStation entro il 2025, ha dichiarato Sony in un recente incontro con gli investitori.

Inoltre, per quest'anno fiscale (che terminerà a marzo 2023) la società prevede di guadagnare ben 300 milioni di dollari solo con i giochi per PC.

L'azienda ha già lanciato diverse delle sue precedenti esclusive per console su PC, con God of War, Horizon: Zero Dawn e Days Gone che hanno fatto il salto sulla piattaforma. Da quando sono stati lanciati, tutti hanno venduto bene, con Horizon: Zero Dawn che ha piazzato 2,4 milioni di copie, Days Gone 852k unità e God of War 971k unità.

Nell'anno fiscale 21, questi titoli hanno fruttato a Sony 80 milioni di dollari. Nel frattempo, nell'anno fiscale 20, questa cifra è stata di 35 milioni di dollari, il che rende le speranze di Sony di raggiungere i 300 milioni di dollari ancora più sorprendenti.

È comprensibile che queste cifre siano state inferiori all'inizio a causa del numero ridotto di giochi disponibili su PC, quindi è lecito aspettarsi una crescita con l'aumento del catalogo di Sony. Tuttavia, dato l'enorme balzo in avanti nelle aspettative di vendita, Sony potrebbe portare molte altre esclusive su PC.

La prossima uscita per PC sarà la raccolta Uncharted: Legacy of Thieves. Anche se non è ancora stata fornita una data precisa per l'uscita, sappiamo che la collection è prevista per quest'anno.

Fonte: Eurogamer.net.