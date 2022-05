PlayStation sta investendo $300 milioni in più negli studi first party e punta a 'piattaforme multiple'

Sony sta investendo altri 300 milioni di dollari nei suoi studi PlayStation e punta a lanciare giochi su "piattaforme multiple".

Nel suo ultimo report finanziario, Sony ha chiarito che questo investimento è destinato allo sviluppo di software presso gli studi esistenti - come Santa Monica o Guerrilla Games - ed è separato dai suoi piani di acquisizione.

"Prevediamo di aumentare le spese di sviluppo software volte a rafforzare il software proprietario nei nostri studi esistenti di circa ¥ 40 miliardi [$ 308 milioni]", ha affermato la società.

"Andando avanti, miriamo a far crescere il business rafforzando il nostro software proprietario e distribuendo il nostro software su più piattaforme".

Sony non ha specificato di quali piattaforme si tratta, ma probabilmente si riferisce ai lanci "congiunti" su PlayStation 4 e 5 di giochi come Spider-Man: Miles Morales e God of War: Ragnorok. E non bisogna dimenticare il sempre più crescente interesse verso la piattaforma PC.

Sony vede chiaramente un grande valore nel suo software proprietario, poiché ha continuato ad aumentare gli investimenti negli studi first party ogni anno.

Sony ha aggiunto: "oltre ad acquisire studi come Bungie e Haven negli ultimi anni, abbiamo notevolmente aumentato i nostri investimenti nello sviluppo di contenuti nei nostri studi esistenti. Di conseguenza, il nostro sviluppo di software proprietari è aumentato a un ritmo elevato".

Questo non vuol dire che stia necessariamente rallentando l'acquisizione di altri sviluppatori, ovviamente, poiché proprio la scorsa settimana Sony ha pubblicizzato una nuova posizione per un direttore dello sviluppo aziendale che dovrà aiutare a identificare le opportunità di acquisizione.

Mentre il software continua ad andare bene, l'hardware di Sony ha avuto qualche difficoltà quest'anno. La società ha rivelato nei suoi risultati finanziari che PS5 ha mancato il suo obiettivo di vendita iniziale di 3,3 milioni di unità.

La performance deludente è stata imputata alla continua carenza di componenti che stanno rallentando la produzione di console, che ha costretto Sony a modificare all'ultimo minuto le sue aspettative di vendita.

