PlayStation dopo Bungie e Haven Studios promette altre acquisizioni! Parla Jim Ryan

Le modifiche al PlayStation Plus hanno messo ancora una volta in discussione le ambizioni di PlayStation per i prossimi anni. Con questo nuovo servizio, un intero catalogo dovrà essere riempito e PlayStation Studios avrà una parte importante di questo nuovo sistema (anche se nessuna esclusiva verrà pubblicata al day one). Il che significa che inevitabilmente le acquisizioni in studio saranno anche uno dei fattori chiave per PlayStation in futuro, e Jim Ryan ha ribadito che altre acquisizioni sono in arrivo.

Dopo Bungie e il più recente Haven, lo studio appena creato di Jade Raymond, Jim Ryan e PlayStation non hanno intenzione di fermarsi qui. Durante l'ultimo podcast ufficiale PlayStation, Jim Ryan ha confermato che il produttore stava attualmente lavorando ad altre acquisizioni dello studio.

"Siamo in una situazione molto buona con PlayStation Studios, e lo siamo da alcuni anni. Il successo di critica e commerciale dei giochi che hanno creato ci ha permesso di investire molto nella creazione di contenuti. Facciamo crescere i nostri studi in modo organico e cresciamo attraverso acquisizioni. Abbiamo acquisito cinque studi nel 2021, stiamo discutendo con Bungie e ne abbiamo altri in programma. Questo ci porta in un circolo virtuoso in cui il successo genera successo".

I giocatori quindi devono aspettarsi sicuramente nuovi annunci di acquisizioni strategiche che aiuteranno PlayStation nella sua strada per lavorare a più esclusive.

