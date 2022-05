PlayStation: il CEO di Sony Interactive Entertainment parla dei piani per la crescita del marchio

Sony Interactive Entertainment ha rivelato i dettagli emersi dal meeting strategico aziendale per l'anno finanziario 2022, che si è svolto di recente presso la sede centrale dell'azienda a Tokyo, in Giappone, con il CEO di SIE Kenichiro Yoshida e il CFO Hiroki Totoki. Mentre la maggior parte dell'incontro riguardava i piani di Sony nel loro insieme, gran parte dell'incontro ha riguardato anche il futuro di PlayStation.

Stando a quanto emerso, Sony prevede di continuare i suoi investimenti nei videogiochi. La recente acquisizione di Bungie è stata anche considerata importante per Sony a lungo termine, grazie all'esperienza e alla conoscenza di Bungie nei giochi live service.

Yoshida ha anche risposto ad alcune domande durante la sessione di domande e risposte dell'incontro, in cui il CEO ha affermato che quando si tratta di acquisire nuovi studi e società, Sony valuta se è in grado di contribuire allo studio.

Un'altra importante area di crescita per Sony è la capacità di utilizzare le sue IP per l'adattamento ad altri media. Un esempio mostrato nella presentazione è stato il film Uncharted e il suo successo commerciale. Yoshida ha dichiarato che Sony continuerà ad aumentare il valore delle sue proprietà attraverso promozioni e adattamenti incrociati.

Yoshida ha anche condiviso alcune cifre chiave per la crescita del business di PlayStation. Molti di questi dettagli sono stati rivelati durante il report sugli utili di Sony di questo mese. La società prevede di vendere circa 18 milioni di unità PS5 in questo anno fiscale (fino al 31 marzo 2023). Il lancio del nuovo servizio PS Plus di PlayStation Network è previsto per giugno, e punta ad ampliare le entrate del servizio in abbonamento.

Fonte: Gamingbolt.