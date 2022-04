PlayStation: l'ex boss Jack Tretton vorrebbe acquistare una società di videogiochi

Anche Jack Tretton, ex boss di PlayStation, vuole investire in una società di videogiochi, proprio come le grandi aziende tra cui Tencent e Microsoft, per citarne un paio, che in questo periodo hanno acquisito altre società.

Tretton ha dichiarato di aver lanciato PowerUp, una nuova società il cui nome non ha originalità ma l'obiettivo è acquisire aziende di videogiochi. In dettaglio, questo viene chiamato SPAC, ovvero società di acquisizione per scopi speciali. L'unico obiettivo di questo tipo di struttura è quello di inglobare le piccole imprese private in una più grande che potrà quotarsi in borsa.

In PowerUp le piccole aziende indipendenti dovranno mantenere una parte di autonomia, dato che Tretton afferma che la sua società fungerà più da mentore. Gli studi indipendenti possono quindi sfruttare il gruppo per raccogliere fondi da investitori che più spesso si affidano a una grande società quotata.

Per adesso l'obiettivo di Tretton è di cercare aziende con un valore compreso tra $ 1 miliardo e $ 2 miliardi, l'importante è che siano indipendenti.

