PlayStation e giochi per PC: Sony condivide i numeri di vendita ufficiali

Sony ha condiviso i dati di vendita ufficiali dei titoli PlayStation per PC e prevede un'enorme crescita in questo segmento nel prossimo anno fiscale.

Durante un recente briefing aziendale, il CEO di PlayStation Jim Ryan ha condiviso alcune curiosità interessanti sui recenti porting per PC delle ex esclusive PlayStation.

Lanciata sulla piattaforma nell'agosto del 2020, la versione PC di Horizon Zero Dawn ha registrato delle prestazioni stellari. Il gioco è riuscito a piazzare oltre 2,39 milioni di copie su PC e a raccogliere oltre $60 milioni di dollari di entrate.

Il titolo di Sony Bend Studio, Days Gone, è stato lanciato a livello globale su PC a maggio dello scorso anno e ha venduto oltre 852.000 copie a marzo 2022 con oltre $22,7 milioni di dollari di entrate.

Come rivelato da Ryan, anche il popolare porting per PC di God of War di Sony Santa Monica è andato abbastanza bene, vendendo quasi 1 milione di copie (971.000) in meno di tre mesi. God of War per PC ha raccolto oltre $26,2 milioni di dollari di entrate.

Nella presentazione condivisa da Ryan durante il briefing, la crescita esponenziale per le versioni PC di queste ex esclusive PlayStation è stata significativa e Sony prevede che questa crescita proseguirà per tutto l'anno fiscale 2022 e oltre.

Durante l'anno fiscale 2020, le vendite nette su PC erano $35 milioni di dollari, mentre nell'esercizio 2021 sono cresciute fino a $80 milioni di dollari anno su anno.

Nel luglio 2021, Sony ha annunciato l'acquisizione di Nixxes, team specializzato in porting per PC. Lo studio olandese fornirà tecnologia interna di alta qualità e capacità di sviluppo per gli studi first party di Sony, i PlayStation Studios.

Fonte: Wccftech.