PlayStation rivela immagini e dettagli del nuovo DualSense Edge

Durante la serata di apertura della Gamescom sono stati condivisi numerosi trailer per attesi giochi, ma c'è stato spazio anche per il nuovo controller per PS5, DualSense Edge.

PlayStation ha rivelato il controller con un trailer e ora, attraverso le pagine di PS Blog, ha svelato più immagini e diversi dettagli.

"Siamo entusiasti di presentare il controller wireless DualSense Edge per PlayStation 5, il primo controller ad alte prestazioni e ultra-personalizzabile sviluppato da Sony Interactive Entertainment", scrive Hideaki Nishino, Senior Vice President, Platform Experience. "Progettato per darvi un vantaggio nel gioco permettendovi di creare controlli personalizzati, il controller wireless DualSense Edge vi invita a creare la vostra esperienza di gioco unica e adatta al vostro stile di gioco".

Di seguito, le caratteristiche di DualSense Edge:

Controlli ultra-personalizzabili : È possibile rendere il controller wireless DualSense Edge unico nel suo genere rimappando o disattivando specifici input dei pulsanti e perfezionando la mira regolando la sensibilità dello stick. Inoltre, ogni trigger è regolabile con opzioni che consentono di adattare la distanza di spostamento e le "dead zones" alle proprie preferenze. Ad esempio, è possibile ridurre manualmente la distanza di "corsa" dei grilletti per ottenere input più rapidi nei giochi FPS competitivi o ridurre la dead zone per un controllo preciso dell'acceleratore nei giochi di corse.

: È possibile rendere il controller wireless DualSense Edge unico nel suo genere rimappando o disattivando specifici input dei pulsanti e perfezionando la mira regolando la sensibilità dello stick. Inoltre, ogni trigger è regolabile con opzioni che consentono di adattare la distanza di spostamento e le "dead zones" alle proprie preferenze. Ad esempio, è possibile ridurre manualmente la distanza di "corsa" dei grilletti per ottenere input più rapidi nei giochi FPS competitivi o ridurre la dead zone per un controllo preciso dell'acceleratore nei giochi di corse. Possibilità di salvare più profili : Una volta trovate le impostazioni di controllo ideali, è possibile salvarle in profili unici e passare da uno all'altro molto velocemente. Con il controller wireless DualSense Edge avrete sempre pronti i controlli che preferite per i vostri giochi, sia che stiate affrontando divinità e mostri norreni in God of War Ragnarök, sia che stiate affrontando giocatori rivali in un battle royale online.

: Una volta trovate le impostazioni di controllo ideali, è possibile salvarle in profili unici e passare da uno all'altro molto velocemente. Con il controller wireless DualSense Edge avrete sempre pronti i controlli che preferite per i vostri giochi, sia che stiate affrontando divinità e mostri norreni in God of War Ragnarök, sia che stiate affrontando giocatori rivali in un battle royale online. Interfaccia utente sul controller : Il pulsante Fn dedicato consente di regolare facilmente la configurazione rimanendo concentrati sull'azione di gioco: è possibile passare rapidamente da un profilo di controllo all'altro, regolare il volume del gioco e il bilanciamento della chat e accedere al menu delle impostazioni del profilo del controller per impostare e testare nuove iterazioni di controllo durante il gioco.

: Il pulsante Fn dedicato consente di regolare facilmente la configurazione rimanendo concentrati sull'azione di gioco: è possibile passare rapidamente da un profilo di controllo all'altro, regolare il volume del gioco e il bilanciamento della chat e accedere al menu delle impostazioni del profilo del controller per impostare e testare nuove iterazioni di controllo durante il gioco. Cappucci degli stick e pulsanti posteriori intercambiabili : Tre tipi di copri-stick intercambiabili (standard, a cupola alta e a cupola bassa) aiutano a stare comodi in gioco mantenendo presa e stabilità. I due set di pulsanti posteriori intercambiabili (semicupola e leva) possono essere configurati come qualsiasi altro pulsante di input, mettendo a portata di mano un maggior numero di controlli essenziali.

: Tre tipi di copri-stick intercambiabili (standard, a cupola alta e a cupola bassa) aiutano a stare comodi in gioco mantenendo presa e stabilità. I due set di pulsanti posteriori intercambiabili (semicupola e leva) possono essere configurati come qualsiasi altro pulsante di input, mettendo a portata di mano un maggior numero di controlli essenziali. Moduli stick sostituibili: Giocate più a lungo grazie alla possibilità di sostituire completamente ogni singolo modulo stick del controller (i moduli stick di ricambio saranno venduti separatamente).

Il controller wireless DualSense Edge mantiene il comfort e le feature del controller wireless DualSense quando si gioca con giochi supportati, tra cui il feedback aptico, i trigger adattivi, il microfono integrato, i controlli di movimento e altro ancora.

Fonte: PlayStation Blog.