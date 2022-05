PlayStation Network potrebbe arrivare anche su PC

Da quando Sony ha aperto al mondo PC il mondo per i videogiocatori è cambiato, aggiungendo un ulteriore tassello alla fine della console war. Da allora sono arrivati Horizon Zero Dawn, Days Gone, Death Stranding e God of War, cui si aggiungerà presto anche la collection di Uncharted.

Lato giochi dunque ci siamo, anche se si raggiungerà il reale pieno supporto solo quando arriveranno The Last of Us o IP legate indissolubilmente a PlayStation con Gran Turismo. Ma c'è un altro elemento da tenere in considerazione, quello che chiuderebbe definitivamente il cerchio sullo sbarco su PC da parte di Sony.

Si comincia a vociferare dell'arrivo di PlayStation Network su questi sistemi, rumor enfatizzati anche da un annuncio di lavoro che riporta: "[ricerchiamo qualcuno che] guidi ed evolva la roadmap dell'esperienza PlayStation per tutte le esperienze relative al gioco", per poi proseguire con "integrazione della piattaforma PlayStation Network".

Rimane da verificare se e in che modo questa integrazione avverrà e forse ulteriori notizie potrebbero arrivare al Summer Game Fest, tra poche settimane.

Fonte 1: PCGamesN

Fonte 2: GreenHouse