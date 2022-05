PlayStation Now, annunciati i giochi disponibili a maggio

Maggio è arrivato e così anche i nuovi (e probabilmente) ultimi giochi del servizio PlayStation Now che a giugno verrà inglobato dal nuovo PlayStation Plus. Questo mese si aggiungono al catalofo altri tre titoli che saranno dispohnibili a partire da domani 3 maggio. Vediamo quali sono.

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4

Combattete in partite epiche in questo titolo di combattimento 3D ambientato nel mondo di Naruto. Godetevi un sistema di battaglia completamente rinnovato sia che stiate affrontando la modalità Storia per giocatore singolo, sfidando gli amici in scontri uno contro uno o sfidando i migliori giocatori del mondo online.

Soulcalibur VI

Una storia di anime e spade, raccontata per l’eternità. Il classico gioco di combattimenti con armi torna con meccaniche completamente nuove e un assortimento di modalità di gioco. Immergetevi nella trama della serie con la modalità storia per giocatore singolo, affrontate qualsiasi avversario nella modalità multigiocatore online e create il vostro leggendario combattente con la modalità creazione.

Blasphemous

Blasphemous è un gioco platform d’azione punitivo che combina i combattimenti frenetici di un hack-n-slash con una narrazione profonda e suggestiva, trasmessa attraverso l’esplorazione di un enorme universo composto da livelli non lineari. Esplorate questo angosciante mondo e scoprite i numerosi segreti nascosti nel profondo. Usate combo devastanti ed esecuzioni brutali per colpire orde di mostri grotteschi e boss titanici pronti a farvi a pezzi. Trovate e utilizzate reliquie, rosari e preghiere che invocano i poteri dei cieli per aiutarvi a compiere la vostra missione e salvarvi dalla dannazione eterna.

Fonte: PlayStation Blog