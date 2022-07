PlayStation Plus Extra e Premium: i giochi di luglio trapelano in un leak

PlayStation Plus è il servizio in abbonamento di punta di Sony e ha recentemente subito un enorme processo di trasformazione, suddividendosi in tre livelli. I giochi che faranno parte di PlayStation Plus Essential a luglio sono stati recentemente annunciati, ma resta da vedere quali titoli si uniranno al servizio nei livelli Extra e Premium.

Ebbene, questo elenco di giochi potrebbe essere stato condiviso recentemente attraverso un leak. Tramite un post su ResetEra, un utente ha pubblicato la lista dei potenziali giochi che saranno disponibili per gli abbonati ai livelli Extra e Premium. Vediamoli insieme.

Stray

Final Fantasy 7 Remake Intergrade + FF7R Episode Intermission

Assassin’s Creed IV Black Flag

Assassin’s Creed Unity

Assassin’s Creed Rogue Remastered

Assassin’s Creed Freedom Cry

Assassin’s Creed The Ezio Collection

Saints Row IV: Re-Elected

Come possiamo vedere figura uno dei giochi che uscirà proprio a luglio, ovvero Stray, il titolo di azione e avventura che ci mette nei panni di un adorabile gatto. Ovviamente stiamo parlando di un leak, pertanto non ci resta che attendere un annuncio ufficiale da parte di PlayStation.

Fonte: Push Square