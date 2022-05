PlayStation Plus Premium: i giochi PS3 non supportano i DLC

Ci sono tutta una serie di giochi per PS3 che entreranno nella gamma PS Plus Premium quando il servizio prenderà piede anche in Europa, ma Sony ha confermato che nessun DLC sarà supportato per i giochi PS3 o per nessuno dei titoli in streaming.

Sony ha confermato che nessuno dei titoli in streaming supporterà i DLC. Ci sono alcuni titoli per PlayStation 4 che possono essere trasmessi in streaming o scaricati che continueranno ad avere il loro DLC supportato, ma invece i giochi per PS3 possono essere solo trasmessi in streaming così come sono senza contenuti aggiuntivi.

Senza dubbio questo sconvolgerà alcuni fan perché molti giochi per PS3 avevano dei meravigliosi DLC che hanno davvero migliorato di molto le versioni originali. Ma Sony ha detto la sua a riguardo e sembra essere una cosa definitiva. Le cose potrebbero cambiare in futuro quando il servizio sarà già ben rodato, ma è bene non sperarci troppo.

Ecco i titoli PS3 che saranno presenti nel servizio:

Asura’s Wrath

Castlevania: Lords of Shadow 2

Crash Commando

Devil May Cry HD Collection

Demon’s Souls

Enslaved: Odyssey to the West

echochrome

F.E.A.R.

Hot Shots Golf: Out of Bounds

Hot Shots Golf: World Invitational

ICO

inFAMOUS

inFAMOUS 2

Lost Planet 2

Loco Roco Cocoreccho!

MotorStorm Apocalypse

MotorStorm RC

Ninja Gaiden Sigma 2

Puppeteer

Rain

Red Dead Redemption: Undead Nightmare

Ratchet & Clank: Quest for Booty

Ratchet & Clank: A Crack In Time

Ratchet & Clank: Into the Nexus

Resistance 3

Super Stardust HD

Tokyo Jungle

When Vikings Attack

Fonte: VGC