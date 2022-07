PlayStation Plus in alcuni Paesi offre una prova di sette giorni

Il rinnovato PlayStation Plus è stato lanciato il mese scorso e come sappiamo i giocatori possono scegliere tra tre diversi livelli che offrono una serue di bonus. Ora però sembra che per invogliare a provare il servizio, PlayStation sta offrendo prove gratuite di sette giorni per i livelli Extra e Premium.

Ad esempio in UK, ora è possibile provare uno dei due livelli più alti per sette giorni gratuitamente. Nel Regno Unito l'Extra costa £ 10,99 al mese e il Premium leggermente di più a £ 13,49 al mese. Il primo ha accesso a un'ampia libreria di giochi PS4 e PS5 che viene aggiunta ogni mese, mentre Premium include tutto ciò oltre a una serie di titoli di vecchie console PlayStation.

Ci sono alcuni avvertimenti in questa prova gratuita di una settimana. Se siete già abbonati a PlayStation Plus Essential ad esempio, indipendentemente dal livello, l'offerta non sembra essere disponibile. Sembra quindi che questa versione di prova sia disponibile per quelle persone che non hanno ancora sottoscritto l'abbonamento.

Questa versione di prova arriverà anche in Italia? Per adesso non lo sappiamo, non ci resta che attendere e vedere se verrà esteso anche nel nostro paese.

