PlayStation starebbe ritirando dalla vendita le carte prepagate di PS Plus

Sembra che Sony Interactive Entertainment sia in procinto di interrompere la vendita delle carte prepagate di PlayStation Plus.

Se la notizia si rivelerà esatta, la mossa coinciderebbe con il lancio del rinnovato servizio PlayStation Plus di Sony.

Sebbene i negozi abbiano tradizionalmente venduto carte PlayStation Plus che offrivano iscrizioni di uno, tre e 12 mesi, sembra che non vengano più fornite dai rivenditori di terze parti, molti dei quali ora offrono solo carte regalo di PlayStation Store.

Mentre le carte PlayStation Plus sono ancora presenti presso alcuni rivenditori, tra cui Best Buy e Target negli Stati Uniti, non sono più disponibili presso altri, come Walmart, e come segnala VGC non se ne trovano direttamente su Amazon (anche se alcuni venditori di terze parti su Amazon potrebbero ancora offrirle).

Nel Regno Unito, le carte PlayStation Plus sono ancora in vendita da Currys, ma non sembrano più essere disponibili presso Amazon, Game, Smyths o Argos, che al momento offrono solo carte regalo di PlayStation Store.

La decisione di ritirare le carte prepagate di PlayStation Plus sembrerebbe logica, visto l'aumento dei prezzi disponibili per l'iscrizione al servizio, recentemente lanciato negli Stati Uniti e in Asia e in arrivo in Europa, Australia e Nuova Zelanda il 23 giugno.

Piuttosto che introdurre diverse nuove carte prepagate PlayStation Plus che potrebbero confondere i clienti, sembrerebbe molto più semplice offrire solo carte regalo in futuro.

Fonte: VGC.