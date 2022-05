PlayStation: Shuhei Yoshida ridimensiona le aspettative per l'imminente State of Play

Lo scorso 27 maggio, Sony ha annunciato il nuovo evento State of Play che andrà in onda il 2 giugno alle ore 23:59.

In seguito all'annuncio, i fan hanno iniziato subito a ipotizzare i possibili annunci e reveal, come la data di uscita di God of War Ragnarok o novità su qualche esclusiva di peso.

Ebbene, sembra che allo show non ci sarà spazio per annunci di questo tipo, stando a quanto affermato da Shuhei Yoshida su Twitter.

Yoshida, infatti, ha ridimensionato le aspettative dei fan per l'imminente evento scrivendo su Twitter di leggere meglio il comunicato di PlayStation.

"Leggete attentamente "Avremo alcune interessanti rivelazioni dai nostri partner di terze parti, oltre a un'anticipazione di diversi giochi in fase di sviluppo per PlayStation VR2"".

Read carefully “We’ll have some exciting reveals from our third-party partners, plus a sneak peek at several games in development for PlayStation VR2.” — Shuhei Yoshida (@yosp) May 27, 2022

Insomma, a quanto pare nel corso dell'evento non sarà comunicata la data di lancio di Ragnarok e non arriveranno annunci su grosse esclusive PlayStation. Tuttavia, potremmo aspettarci qualche novità su Final Fantasy XVI, poiché il titolo è in sviluppo presso un importante studio third party.

Che ne pensate?

