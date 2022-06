PlayStation: l'ultimo State of Play è stato visto più volte di qualsiasi conferenza E3 di Sony

L'ultimo State of Play di Sony è stato visto più volte di qualsiasi conferenza E3 della compagnia.

L'ultimo evento State of Play di Sony - che comprendeva i trailer di Resident Evil 4, Street Fighter 6 e Final Fantasy 16 - è stato visto più volte di tutte le conferenze all'E3. Con 2,52 milioni di visualizzazioni, ha ufficialmente superato i 2,51 milioni di visualizzazioni dell'E3 2016 e i numeri stanno ancora aumentando. Nel frattempo, i due precedenti PlayStation Showcase di settembre si collocano al di sopra di entrambi con 4,9 milioni di visualizzazioni (2020) e 3,9 milioni di visualizzazioni (2021).

Il canale YouTube di PlayStation è cresciuto in modo significativo negli ultimi cinque anni circa e le conferenze E3 sono state storicamente trasmesse attraverso una varietà di canali diversi - questo aiuta forse a dimostrare perché Sony ha cambiato tattica. Le conferenze stampa E3 sono notoriamente costose da produrre, ma i costi associati a un tradizionale State of Play preregistrato sono minimi.

Questo dimostra che il gigante giapponese sta avendo più successo che mai tagliando fuori le convenzioni e facendo marketing direttamente ai suoi consumatori. Anche se alcuni sentono la mancanza dei vecchi tempi, con il suo nuovo approccio Sony sta raggiungendo più fan che mai.

E questo successo non è limitato solo a Sony: 5,8 milioni di fan si sono sintonizzati per assistere al più recente Nintendo Direct, mentre l'Xbox Showcase di questo mese ha attirato 3,9 milioni di visualizzazioni in circa dieci giorni.

Fonte: Pushsquare.