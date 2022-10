PlayStation Studios: sono ben 12 i progetti live service in cantiere ha affermato Hermen Hulst

L'apertura di Sony al mondo PC e Mobile porta il colosso dell'intrattenimento a pensare diversamente la propria produzione, contraddistinta da blockbuster AAA single player ma che si allargherà verso diversi live service, come annunciato dallo stesso Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment.

La piega presa da Sony sembra dunque molto concreata, come confermata anche dal capo di PlayStation Studio Hermen Hulst, affermato che i live service in sviluppo sono addirittura 12. Tra questi progetti vi sono i già annunciati lavori di Haven Studio (team di Jay Raymond), di Firewalk, senza dimenticare il multiplayer di The Last of Us.

La notizia di un multiplayer dedicato a Horizon Zero Down potrebbe aver svelato il quarto progetto, visto che non si tratterà sono di nuove IP ma appunto di allargare gli orizzonti di franchise già conosciuti. Tuttavia, Hermen Hulst non ha dimenticato il valore dei single player, ancora più redditizi per PlayStation ma a questo punto, è un trand che è destinato a cambiare.

Fonte: Axios