PlayStation supera il numero di giochi promessi per il catalogo di PlayStation Plus

Sony ha superato il numero di giochi che aveva promesso di rendere disponibili come parte dei cataloghi PlayStation Plus Extra e Premium, dopo aver lanciato il servizio in altre regioni con un numero di titoli molto inferiore alle aspettative.

I fan hanno seguito con attenzione la lenta diffusione del servizio nel corso dell'ultimo mese in diversi Paesi del mondo, fino alla distribuzione definitiva nel Regno Unito e nell'Europa continentale avvenuta ieri, 23 giugno.

In precedenza, Sony aveva promesso che "fino a 400" giochi per PlayStation 4 e PS5 sarebbero stati disponibili per gli abbonati ai livelli Extra e Premium di PlayStation Plus, ma il lancio iniziale in Asia è stato ben al di sotto delle aspettative. L'elenco riportato da Eurogamer.net dei giochi per PS4 e PS5 disponibili ora arriva a 429, anche se Sony avverte che non tutti saranno disponibili in tutte le regioni.

Inoltre, Sony aveva promesso "fino a 340" giochi retrò, da PS1, PS2 e PSP, oltre a titoli PS3 via cloud streaming. L'elenco di Eurogamer.net dei giochi retrò disponibili ora ammonta a 404, sempre con la stessa avvertenza di cui sopra.

Vale la pena notare che questo numero è notevolmente inferiore nelle regioni in cui lo streaming per PS3 non è disponibile. L'elenco di Eurogamer dei giochi per PS3 disponibili ammonta a 365.

Nelle regioni in cui non è disponibile il cloud streaming, il livello Premium del servizio è etichettato come Deluxe ed è disponibile a un prezzo leggermente inferiore.

Per quanto riguarda i giochi disponibili tramite PlayStation Plus, Sony non li elenca tutti sul proprio sito web e alcuni possono essere trovati (al momento) solo tramite la ricerca nel negozio della console.

Al contrario, alcuni giochi elencati sul sito Web di Sony non vengono visualizzati nel negozio del servizio per console. E altri sono stati trovati solo con ricerche molto specifiche: ad esempio, "QBert" non dà risultati, mentre "Bert" sì.

Fonte: Eurogamer.net.