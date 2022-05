PlayStation VR2 Coatsink lavora ad un gioco VR, sarà correlato a Jurassic World?

PlayStation VR2 è stato annunciato lo scorso anno e da allora Sony ha condiviso piccoli dettagli su questo nuovo visore next-gen. Ora sembra che già i primi giochi siano in fase di sviluppo: Coatsink, team che ha creato una serie di titoli indie come Phogs e Cake Bash, sembra essere tra gli studi selezionati per creare un gioco per PlayStation VR2.

Attraverso un documento compilato dal publisher Thunderful, si legge che Coatsink ha un "ruolo principale" per il settore della realtà virtuale. Nel documento si legge che il team di sviluppo sta lavorando ad un videogioco a tema Jurassic World con il nome in codice Jaffa, in produzione per piattaforme VR e uscirà entro la fine dell'anno.

Il suo genere viene elencato come un "survival horror": tocca precisare tuttavia che nel documento non si fa chiaro riferimento a PSVR2, ma Coatsink ha già lavorato con diverse aziende focalizzare sulla realtà virtuale in passato compreso Oculus.

Per adesso quindi queste sono le uniche informazioni che possono essere riportate. Non ci resta che attendere un annuncio ufficiale.

Fonte: Push Square