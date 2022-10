PlayStation VR2 è in arrivo e in rete sembra essere spuntato il manuale ufficiale

Con il lancio di PlayStation VR2 in programma tra qualche mese, ci si aspetta che in un futuro non troppo lontano comincino a circolare nuovi dettagli e approfondimenti sulle caratteristiche dell'headset VR di nuova generazione.

Prima di allora, però, sembra che il manuale ufficiale del visore sia emerso online.

Forse il manuale non è la cosa più eccitante per qualsiasi nuovo hardware in arrivo, ma grazie a quanto riportato abbiamo ottenuto alcuni dettagli sul dispositivo.

Come sottolineato su Twitter da @SadlyItsBradley, sembra che Sony abbia ridotto il peso dell'headeset di una parte significativa nel corso dello sviluppo. Mentre il devkit di PSVR2 pesava 630 grammi, la versione finale dell'headset pesa 560 grammi (che, per inciso, è anche 40 grammi più leggero del PSVR originale).

Nel frattempo, secondo il manuale trapelato, il nuovo controller Sense pesa 162 grammi.

Apparently the PS VR 2 Manual is getting printed/showing up online



Looks like they cut off about 70 grams from the dev kit (my image) to the final MP version (linked tweet) https://t.co/RRB5Z2jex5 pic.twitter.com/4t54slFjxr