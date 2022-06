Pokémon Snap è il prossimo gioco N64 in arrivo su Nintendo Switch Online

Nintendo ha annunciato che Pokémon Snap sarà aggiunto alla libreria Nintendo 64 di Switch Online la prossima settimana.

Il gioco per Nintendo 64 si unirà al servizio il 24 giugno e sarà disponibile per gli abbonati a Switch Online Expansion Pack.

Pokémon Snap è uscito originariamente per N64 nel 1999 prima di essere reso disponibile per i possessori di Wii come titolo Virtual Console nel 2007.

Il titolo vede i giocatori recarsi sull'Isola dei Pokémon, dove incontrano il Professor Oak e intraprendono un safari per fotografare al meglio oltre 60 creature diverse.

Un sequel per Nintendo Switch, intitolato New Pokémon Snap, è stato pubblicato nell'aprile 2021.

Il gioco in prima persona, co-sviluppato da Bandai Namco, sfida i giocatori a fotografare oltre 200 tipi diversi di Pokémon mentre esplorano una colorata isola.

Nintendo ha recentemente aggiornato l'applicazione Switch Online con una patch che risolve un bug in Kirby 64: The Crystal Shards, il più recente titolo per N64 aggiunto al servizio.

The Pokémon Company, nel frattempo, ha distribuito circa 60 milioni di giochi Pokémon durante l'ultimo anno finanziario, conclusosi nel marzo 2022.

La società afferma che dal debutto della serie nel 1996 sono state vendute oltre 440 milioni di unità di tutto il software legato ai Pokémon.

Fonte: VGC.