Polium One è la prima console basata su NFT che ha già fatto storcere il naso

Polium One è una console preparata appositamente per i giochi "Web 3", ovvero basata su varie invenzioni come NFT, blockchain e criptovalute. I dettagli sono scarsi al momento e, a parte l'artwork pubblicato su Twitter e i dettagli sul canale Discord, non ne sappiamo molto. Ciò include il supporto per la risoluzione 8K HDR a 120 fotogrammi al secondo, nonché il supporto per "vari linguaggi di programmazione".

Ma in quali giochi appariranno tali opzioni? E di cosa si tratta? Queste sono domande un po' più difficili da spiegare. "La console ti consentirà di riprodurre le produzioni Web 3 in un modo più efficace" - hanno risposto gli sviluppatori alla domanda di uno dei giocatori. Si parla in sostanza di collegare un portafoglio per diverse criptovalute: Solana, Ethereum, ImmutableX, BNB e così via.

"Va bene, ma quali giochi?" ha chiesto nuovamente un utente interessato, ma attualmente non ha ricevuto ancora nessuna risposta. Gli sviluppatori del progetto hanno assicurato altrove che stanno già parlando con gli sviluppatori di giochi esclusivi e che gli annunci "arriveranno presto". Il logo della console tra l'altro ricorda parecchio quello del GameCube.

We are introducing the Polium One, A multi-chain console for Web 3 Gaming. #Web3OnConsole pic.twitter.com/tkRaP2O13A — Polium (@Polium__) July 2, 2022

“Abbiamo esperienza nel campo dell'hardware e del software. La console verrà creata e implementeremo l'elenco dei giochi" assicura l'azienda Polium, che probabilmente sperava in un'accoglienza leggermente più calorosa.

Fonte: VGC