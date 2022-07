Project GG di PlatinumGames è vivo e potrebbe essere mostrato all'E3 2023

Project GG è uno dei progetti misteriosi che il team di PlatinumGames ha in cantiere. Questo nuovo titolo d'azione diretto dal veterano Hideki Kamiya è stato mostrato in un primo trailer a febbraio 2020 e da allora non abbiamo ricevuto quasi nessuna nuova informazione oltre al fatto che potrebbe essere un titolo live service.

Tuttavia, il vicepresidente Takao Yamane ha accennato in una recente intervista esclusiva per la rivista Famitsu a cui hanno partecipato anche Kamiya e Atsushi Inaba che il gioco potrebbe essere mostrato all'E3 2023: ricordiamo che l'evento tornerà in formato fisico.

"Non posso dare alcun dato concreto. Posso parlare solo in astratto, ma non credo che Project GG sarebbe diventato la dimensione del progetto che è oggi se fosse stata solo una mia idea", ha affermato Kamiya quando l'intervistatore gli ha chiesto del videogioco. "Project GG iniziato quando ho introdotto per la prima volta il nucleo del gioco. Quel nucleo è anche contenuto nel teaser trailer. Per farla breve, stavo solo pensando a cosa c'era in quel video. Il modo in cui ci siamo espansi da lì ha avuto molto da fare con esso".

L'intervistatore ha chiesto a Yamane quando sarebbero state rilasciate ulteriori informazioni sul gioco, cosa a cui il creatore ha risposto abbastanza direttamente: "Hmm, beh, vediamo. Se dovessi dirlo, direi 'Ci vediamo a Los Angeles il prossimo giugno'".

Fonte: VGC