Project Q confermato da Ubisoft e non è Fortnite né un battle royale

Ubisoft ha annunciato ufficialmente Project Q dopo il leak, confermando che il progetto è reale: la società ha colto l'occasione di chiarire alcuni punti a riguardo.

Dopo la diffusione dei primi dettagli non ufficiali di Project Q, Ubisoft ha annunciato che il progetto è reale e chiarisce che si tratta di battle arena a squadre che è all'inizio dello sviluppo. "A proposito, questo non è un Battle Royale. Il gioco presenterà una varietà di modalità PvP con un obiettivo in mente: DIVERTIMENTO!" si legge nel tweet di Ubisoft.

Questo primo punto è stato prontamente chiarito da Ubisoft che, in un secondo tweet, ha affrontato un altro punto relativo alla loro recente polemica storica affermando: "non ci sono piani per aggiungere NFT a questo gioco".

So, we heard you heard... 🤷



‍Introducing codename “Project Q”, a team battle arena letting players truly own the experience! The game is in early development and we will keep testing, so for now all you can do is register for upcoming tests: https://t.co/TMRKwiUzbJ pic.twitter.com/hZ40OkPdum — Ubisoft (@Ubisoft) April 23, 2022

Project Q è sviluppato per PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC come un "battle arena PvP innovativo e moderno" le cui versioni beta aiuteranno a raccogliere preziosi feedback per il team di sviluppo. A tal proposito come potete vedere, siete già in grado di registrarvi per partecipare alla beta che si terrà prossimamente.