Project Vitriol è il nuovo progetto narrativo di Fool's Theory e 11bit Studios

11bit studios ha pubblicato un teaser del misterioso Project Vitriol, una produzione preparata da Fool's Theory, noti per Seven: The Days Long Gone. Sono stati presentati anche i primi dettagli.

Il gioco è ambientato a Varsavia all'inizio del XX secolo, cioè in un periodo in cui la Polonia era sotto spartizione e la Russia controllava la capitale del paese. La città è il luogo in cui “realtà, folklore, energia e misticismo si incontrano”.

"Il gioco parla del lato esoterico della realtà, una parte oscura del mondo che la maggior parte di noi non vede e di cui non è nemmeno consapevole. Ma il buio è ancora lì, in agguato dietro ogni angolo. Ci guarda attentamente dall'ombra e, indipendentemente dal fatto che ne siamo consapevoli o meno, si prende il suo pedaggio e si assicura che avremo un debito per pagarla" afferma Jakub Rokosz, il principale designer del titolo. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer di annuncio.

Lo sviluppatore sottolinea che la produzione è rappresentativa del genere RPG, concentrandosi sulla narrazione. Il teaser pubblicato non rivela molto, ma in estate verranno condivise maggiori informazioni.

