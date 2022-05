PS Plus rinnovato sbarca in Asia ma i fan affermano che il catalogo ha molti meno giochi del previsto

Il rinnovato abbonamento PlayStation Plus di Sony è ora disponibile in Asia.

Il lancio ci offre la nostra prima occhiata al catalogo completo di giochi del servizio, anche se i fan affermano che contiene molti meno titoli di quanto previsto in precedenza.

In effetti, una guida a PlayStation Plus pubblicata sul blog di PlayStation menziona "700" giochi disponibili nei vari piani dell'abbonamento - una cifra approssimativa che abbiamo già sentito da Sony - anche se con l'avvertenza che questi giochi varieranno "nel tempo".

Tuttavia, l'elenco di giochi fornito da PlayStation per l'Asia nella regione di Hong Kong conta attualmente 269 titoli, molto meno dei 700 stimati.

Bisogna notare, però, che questa regione non ha giochi in streaming per PS3 disponibili (infatti, il prezzo di livello più alto è chiamato "Deluxe" piuttosto che Premium). Inoltre, Sony elenca separatamente le versioni PS4 e PS5 di un singolo gioco. Infine, i pacchetti come la trilogia di BioShock sono elencati come un titolo solo.

"Questi giochi sono ora disponibili come parte del lancio di PlayStation Plus Asia", si legge in una nota sul sito Web di PlayStation. "Altri titoli verranno aggiunti presto, insieme agli elenchi di giochi in catalogo disponibili in ogni paese/regione con il lancio di PlayStation Plus".

Il presupposto qui è che la cifra di 700 giochi di Sony (o leggermente meno senza giochi per PS3 in Asia) non si riferisca al catalogo disponibile al momento del lancio, ma a dove Sony prevede che l'abbonamento cresca in futuro.

Tuttavia, la differenza tra questa promessa e quello che è disponibile al momento ha sorpreso i fan.

Official launch line up is barely %30 of what was promised in the announcement. Service has 230ish games in total while PS advertised it as 740 in total. Just by going off of PS4/PS5 games it should be 400. Yet its not even 200. I like the service but a terrible launch. — Efecan YSL (@EfecanYsl) May 24, 2022

And we only got 12 PS games, 5 PSP games, 4 PS2 games, For now Deluxe Level just not worth to upgrade at all. — Slzyc (@Slzyc2) May 24, 2022

Ricordiamo che PlayStation Plus rinnovato arriverà in Europa il 23 giugno, dopo il lancio in Nord e Sud America il 13 giugno e in Giappone il 2 giugno.

