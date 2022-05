Nuovo PlayStation Plus: Sony conferma che solo alcuni giochi PS1 e PSP avranno i trofei

Il nuovo PS Plus comincia ad aprirsi, con nuove informazioni che via via si accumulano prima della release ufficiale. Oggi sul PlayStation Blog è stata rilasciata una dichiarazione sui trofei riferiti al retro-gaming presente sul servizio, tra titoli dell'originale PlayStation e PSP.

Abbiamo l'ufficialità che solo alcuni di quei titoli avranno tale supporto, anche perché a quanto pare, tutto dipenderebbe dai singoli sviluppatori, che dovranno lavorare per implementarli. Tra i fortunati ad averli abbiamo Ape Escape, Hot Shots Golf, IQ Intelligent Qube e Syphon Filter.

Il supporto ai trofei da parte di Sony, è arrivato solo in epoca PlayStation 3 per cui è abbastanza ovvio che tale supporto sia assente dalle annate precedenti. In attesa della lista ufficiale dunque, non possiamo sapere quanti dei 700 giochi promessi avranno questa feature che comunque, non sarà la sola.

Infatti, per i titoli PlayStation sarà presente una funzione speciale per simulare un CRT, una feature per i più nostalgici. Il nuovo PS Plus arriverà in Europa il 22 giugno.

Fonte: PlayStationBlog