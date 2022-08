PS5 è la console più ricercata in Italia ma in Europa Switch batte tutti

Cribbage Challenge ha condotto un interessante studio che ha analizzato quali sono state le console più ricercate su Google negli ultimi dodici mesi.

Dai risultati è emerso che in Italia PS5 è la console più cercata dai giocatori, stessa situazione in altri 20 paesi tra cui Germania, Norvegia e Turchia.

Xbox, invece, è risultata come la console più cercata in soli tre paesi.

A vincere in Europa è Nintendo Switch, che è risultata come la più ricercata in 24 paesi.

L'analisi non fa altro che confermare quanto sia incredibilmente popolare la console ibrida di Nintendo.

Gli ultimi dati finanziari di Nintendo hanno rivelato che Switch ha venduto ben 111,08 milioni di unità. Tuttavia, la società ha anche detto che le vendite annuali sono diminuite del 22,9% rispetto all'anno fiscale precedente, un calo dovuto alla continua carenza di semiconduttori.

Fonte: Cribbage Challenge