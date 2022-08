PS5: gli aggiornamenti di sistema 6.00 e 7.00 hanno una data di uscita?

La data di uscita dell'aggiornamento di sistema 6.00 di PS5, insieme a quella dell'aggiornamento 7.00, è stata apparentemente svelata dall'insider Tom Henderson. Aggiornando la sua precedente rivelazione sull'integrazione di Discord, che presumibilmente arriverà con l'aggiornamento 7.00, l'insider afferma che l'aggiornamento di sistema 6.00 arriverà il 7 settembre 2022, mentre l'aggiornamento di sistema 7.00 è previsto per l'8 marzo 2023. Henderson ha anche detto che la data di marzo potrebbe cambiare.

Sony ha lanciato la beta dell'aggiornamento 6.00 a luglio di quest'anno, promettendo di fornire diverse funzionalità richieste dalla community di PS5 sin dal lancio della console. Innanzitutto, l'aggiornamento includerà il supporto per l'uscita video HDMI a 1440p. Questo ovviamente richiede il possesso di un televisore o di un monitor per PC compatibile, anche se PlayStation fa notare che i risultati variano a seconda del gioco a cui si sta giocando, in quanto alcuni supportano il rendering a 1440p mentre altri no.

Come nota aggiuntiva, il VRR su PS5 continuerà a supportare solo le uscite video a 1080p e 4K. In compenso, un gioco che può essere renderizzato in risoluzione 4K può beneficiare di un migliore anti-aliasing grazie al supersampling a 1440p.

And just like that, the release date of 7.00 gets updated to March 8th, 2023. 🤭



Version 6.00 is September 7th, 2022.



So Discord integration on the PS5 is March 8th, 2023 (if nothing else changes). — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 29, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

L'aggiornamento 6.00 sarà inoltre accompagnato da nuovi elenchi di giochi. Ogni elenco potrà contenere fino a 100 giochi, compresi quelli su disco, digitali e in streaming, e si potranno avere fino a 15 elenchi di giochi in totale. È prevista anche la possibilità di confrontare l'audio 3D e l'audio stereo, di accedere più facilmente alle attività in corso e di richiedere la condivisione dello schermo ai membri di un gruppo.

Non è chiaro cosa arriverà con l'aggiornamento 7.00, ma l'integrazione completa di PS5 con Discord potrebbe essere una feature molto interessante.

Fonte: PlayStation LifeStyle.