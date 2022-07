PS5 aggiunge impostazioni per la modalità a bassa latenza automatica

Gli utenti PlayStation 5 hanno ricevuto un altro aggiornamento. Questo update, versione 22.01-05.50.00 è stato pubblicato ieri, 7 luglio.

Questo aggiornamento riguarda il software di sistema e include quanto segue (via Sony):

"Se si utilizza un televisore che supporta ALLM (modalità automatica a bassa latenza), è possibile regolare le impostazioni ALLM in Impostazioni > Schermo e video > Uscita video > ALLM".

"Se si seleziona Automatico, il televisore passa automaticamente alla modalità a bassa latenza durante la riproduzione dei giochi".

"Se si seleziona Off, l'ALLM non sarà abilitato, tranne durante l'uscita VRR (variable refresh rate)".

Inoltre, come per gli aggiornamenti precedenti, l'update migliorerà in generale le prestazioni del sistema di PS5.

Fonte: Eurogamer.net.