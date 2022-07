PS5: la nuova beta del software di sistema include il supporto per i 1440p, le gamelist e ulteriori aggiornamenti

Dalle pagine di PlayStation Blog, apprendiamo che la nuova beta del software di sistema di PS5 include il supporto per i 1440p, le gamelist e ulteriori aggiornamenti. Qui di seguito, vi riportiamo le diverse novità condivise da Hideaki Nishino, Senior Vice President, Platform Experience di PlayStation.

"Dal lancio di PS5, abbiamo ascoltato i vostri commenti e lavorato ogni giorno per offrirvi le funzionalità più richieste dalla community. Oggi stiamo lanciando una nuova beta del software di sistema di PS5 che include il supporto per i 1440p, le gamelist e ulteriori aggiornamenti per migliorare le vostre esperienze di gioco e rendere più semplice la connessione con gli amici su PS5".

"L'accesso alla beta è limitato ai partecipanti invitati in paesi selezionati, ma il nostro obiettivo è di portare questi aggiornamenti alla nostra community globale nel corso dell'anno. Se siete stati selezionati per partecipare alla beta, riceverete un invito via e-mail quando sarà disponibile per il download oggi. Come sempre, alcune funzioni disponibili durante la fase beta potrebbero non essere inserite nella versione finale o subire modifiche significative".

Nuove opzioni di gioco e personalizzazione

Uscita video HDMI 1440p

La beta di PS5 introduce il supporto per l'uscita video HDMI 1440p, consentendo ai giocatori di scegliere un'impostazione visiva aggiuntiva sui monitor e i televisori PC compatibili.

Se il gioco a cui si sta giocando supporta il rendering a 1440p, è possibile sperimentare l'uscita nativa a 1440p sul proprio display.

In alternativa, se si sta giocando a una risoluzione nativa più alta, come il 4K, si può beneficiare di un anti-aliasing migliorato grazie al supersampling fino all'uscita a 1440p.

È possibile verificare la compatibilità del dispositivo HDMI selezionando "Test uscita 1440p" nelle opzioni "Schermo e video" delle impostazioni di sistema.

Elenchi di giochi

Nella Libreria dei giochi è ora possibile creare elenchi di giochi, per organizzare i giochi in modo ancora più semplice.

Per iniziare, andare alla scheda [Collezione] e selezionare [Crea elenco giochi]. Scegliere i giochi da aggiungere alla gamelist e decidere il nome da assegnare.

È possibile avere fino a 15 gamelist e 100 giochi per gamelist. È possibile aggiungere a una gamelist tutti i giochi presenti nella scheda "Collezione" della Libreria giochi, compresi i titoli su disco, digitali e in streaming. È inoltre possibile aggiungere lo stesso gioco a più gamelist.

Confronto tra audio 3D e audio stereo

È ora possibile ascoltare e confrontare la differenza tra l'audio 3D e quello stereo sulla stessa schermata, per poi scegliere l'impostazione preferita.

Accesso semplificato alle attività in corso

Quando si riprende una partita, le attività in corso sono spesso mostrate in modo evidente nella parte superiore dell'hub di gioco, per rendere più facile e veloce possibile tornare al punto in cui si era interrotto.

Nuove funzioni social

Schermata di richiesta di condivisione

È ora possibile richiedere ai membri del gruppo di avviare la schermata di condivisione per guardare il loro gioco. Accedete alla scheda della chat vocale, selezionate il membro del gruppo a cui volete inviare la richiesta e poi selezionate [Richiedi schermata di condivisione].

Visualizzazione dei profili dei nuovi amici

Quando si accetta una richiesta di amicizia è ora possibile visualizzare il profilo del nuovo amico in [Richieste accettate].

Inoltre è possibile inviare adesivi e messaggi vocali nella Game Base.

"Siamo sempre grati alla nostra community beta per averci aiutato a provare le nuove funzionalità della console. Grazie a tutti i nostri giocatori per il supporto e il feedback!"

Fonte: PlayStation Blog.