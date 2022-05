PS5 nonostante le scorte limitate è un enorme successo in Cina, mentre l'Italia scende di posizione

Non è una novità: c'è un significativo deficit di scorte di PS5 che ha impedito alla console giapponese di soddisfare le sue aspettative iniziali per quest'ultimo anno fiscale. Tuttavia, questi inconvenienti non sono stati abbastanza grandi da privare PlayStation di un successo di vendite senza precedenti in Cina, dove la nuova console quasi triplica i numeri di PS4 durante lo stesso periodo.

I dati sono stati condivisi durante il briefing aziendale di questa mattina, dove Sony ha snocciolato diversi dati di vendita. Dall'infografica condivisa possiamo notare come nel periodo PS4 la Cina era undicesima: ora, con l'arrivo di PS5, la Cina ha fatto un incredibile balzo, arrivando sesta.

Le cose sono diverse per quanto riguarda l'Italia: con PS4 il nostro paese si trovava in sesta posizione. Ora invece con l'arrivo di PS5 l'Italia si attesta in nona posizione. Questa "discesa" dovrebbe essere influenzata appunto dalla difficoltà delle persona a reperire la console next-gen.

Durante il briefing Sony ha annunciato inoltre la volontà di creare serie TV di diverse IP tra cui Horizon Forbidden West, God of War e Gran Turismo.

Fonte: Sony