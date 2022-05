PS5: i giocatori spendono meno per i giochi e più per le microtransazioni

PlayStation 4 ha dimostrato che Sony continua a dominare il mercato delle console, ma PlayStation 5 ha dimostrato che c'è ancora del potenziale da raggiungere. Tuttavia, sembra che ci sia stato un cambiamento nel modo in cui i consumatori spendono i soldi per i giochi nel passaggio da PS4 a PS5. Un report ufficiale di Sony ha confrontato le spese sostenute dai giocatori PlayStation tra il lancio di PS4 e quello di PS5. È emerso che i possessori della nuova console spendono meno per i giochi completi e molto di più per le microtransazioni.

Sony ha recentemente pubblicato una presentazione del suo segmento Game & Network Services, che ha approfondito gli attuali successi, la crescita e i piani per il futuro di PlayStation. All'interno della presentazione è presente una pagina che mostra come la spesa per i giochi su PS5 sia cresciuta rispetto a PS4. Durante la finestra di lancio di PS5, la spesa è aumentata del 15% rispetto a una finestra simile per la precedente console. L'aspetto particolarmente interessante del grafico è la diminuzione della spesa per i giochi completi.

Mentre la spesa complessiva su PS5 è aumentata del 15%, la spesa per i giochi è diminuita del 21%. Anche tenendo conto dell'aumento della spesa complessiva, i possessori di PS5 stanno spendendo molto meno per l'acquisto di giochi rispetto a PS4. Per quanto riguarda la provenienza dell'aumento, è stato dimostrato che la spesa per i "componenti aggiuntivi" è aumentata del 247% tra PS4 e PS5. Ciò significa che i possessori della nuova console stanno spendendo molto di più in microtransazioni, DLC, valute digitali e simili.

Il grafico di Sony non indica specificamente la percentuale di spesa complessiva rappresentata dalle vendite di giochi completi e dalle microtransazioni. Tuttavia, sembra che le vendite di giochi completi costituiscano circa il 50-60% della spesa, mentre le vendite di add-on rappresentano tra il 30-40%, con gli abbonamenti PS5 che costituiscono la spesa rimanente. È facile capire come la spesa per i componenti aggiuntivi supererà probabilmente quella per i giochi completi durante l'attuale generazione.

Naturalmente, quando si analizzano questi numeri, bisogna tenere conto di una serie di circostanze. Quando è stata lanciata PS4, i giochi free-to-play stavano appena realizzando il loro potenziale e la monetizzazione era molto ridotta rispetto a oggi. PS5 è stata lanciata con un ampio supporto per i giochi free-to-play e la stragrande maggioranza dei giochi AAA in uscita ha un qualche tipo di monetizzazione. Tuttavia, questo non spiega completamente perché su PS5 l'utenza stia spendendo meno per i giochi completi.

Per quanto interessante sia la tendenza, questi numeri trasmettono anche un avvertimento. Il possessore medio di PS5 potrebbe essere meno propenso ad acquistare un gioco completo sulla propria console rispetto alla scorsa generazione. Invece, preferirà scaricare un gioco free-to-play o acquisterà un gioco live-service spendendo soldi in microtransazioni. Per i publisher e gli sviluppatori che lavorano a nuovi giochi, questo potrebbe significare che PS5 è una piattaforma meno attraente di PS4. D'altra parte, visto che le vendite di PS5 sono abbastanza alte, non dovrebbe essere un problema.

Fonte: Gamerant.