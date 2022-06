PS5 batte tutti a maggio in UK ma è Switch la console più venduta del 2022

Stando agli ultimi dati di vendita emersi per il mercato del Regno Unito, PS5 è stata la console più venduta del mese di maggio ma Nintendo Switch si conferma come il sistema più venduto di questo 2022.

A rivelare i dati di vendita aggiornati in UK è il giornalista di Gamesindustry.biz Christopher Dring.

Dring scrive su Twiiter: "sono disponibili alcuni dati relativi al Regno Unito. Le vendite di console sono state più consistenti a maggio. Le scorte di PS5 e Xbox Series X sono aumentate rispetto ad aprile".

"PS5 ha distribuito più unità ed è stata la console leader del mercato. Le vendite di Switch sono diminuite leggermente".

In un tweet successivo, il giornalista afferma: "Switch è ancora la piattaforma numero 1 dell'anno, seguita da Xbox Series S e X e da PS5. Ma le cifre sono molto ravvicinate".

