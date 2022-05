PS5 Pro con risoluzione 4K/60FPS, Full Ray Tracing e lancio programmato entro tre anni nel nuovo rumor

Anche se PlayStation 5 fatica ancora ad essere trovata nei negozi, recentemente i rumor sulla potenziale PS5 Pro si fanno strada. Questa volta un altro insider offre alcuni dettagli su questa presunta versione della console next-gen.

L'insider Foxy su Twitter ha riportato alcune delle specifiche che avrà PS5 Pro. Innanzitutto ci saranno tre modalità di risoluzione: la prima offrirà una risoluzione in 4K a 60 FPS, la seconda risoluzione sarà in 1440/1800p a 120 FPS, mentre l'ultima 1080/1440p 240 FPS.

Non solo, ma Foxy afferma che la prima modalità offrirà inoltre un Full Ray Tracing, la seconda una modalità Ray Tracing ridotta, per poi arrivare ad un'assenza di Ray Tracing nella terza. Il rumor continua affermando che la RAM si aggirerà intorno ai 18-20 GB.

4k/60fps

1440/1800p 120fps

1080/1440p 240fps



Full Ray Tracing in 4k/60 mode.

Refuced RT in 120fps mode.

No RT in 240fps mode.



18 - 20GB Ram.



Approx 24 - 36 months away. #PS5Pro



*Target Specifications.



More details soon.. #PS5Pro — Foxy (@foxygames_uk) May 19, 2022

Foxy afferma inoltre che il periodo di lancio può essere stimato tra i 24 ed i 36 mesi. Ulteriori dettagli sulle specifiche, secondo l'insider, arriveranno più avanti. Per adesso, come sempre in questi casi, si tratta di un semplice rumor e come tale va ovviamente trattato.