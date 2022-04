PS5 avrebbe un problema con l'ultimo aggiornamento di sistema che impedisce di disattivare l'ALLM di alcuni TV

In seguito al lancio dell'aggiornamento di sistema 22.01.05 di PS5 dello scorso mese , alcuni utenti hanno segnalato dei problemi.

Nello specifico, sembra che dopo l'aggiornamento sia impossibile disattivare l'ALLM e modificare le impostazioni video su alcuni TV.

ALLM, ovvero Auto Low Latency Mode, è una feature che ha come obiettivo la riduzione dell'input lag. In un video di HDTVTest, visibile più in basso, si parla delle possibili soluzioni al problema riscontrato.

Il filmato spiega che PS5 costringe i TV ad avviare l'ALLM se supportato dopo l'installazione dell'aggiornamento. Quando attivato, su determinati modelli di TV, ALLM blocca alcune impostazioni delle immagini a favore di un input lag minore.

Diversamente da Xbox Series X/S, PS5 non ha un'opzione per impedire l'auto-attivazione dell'ALLM. Nel momento in cui viene attivato ALLM, gli utenti non possono più agire su alcune impostazioni video, che vengono bloccate.

Al momento, sembra che soluzione sia quella di disattivare ALLM dai TV, anche se questo non è possibile su tutti i modelli. Inoltre, questo comporta la disattivazione automatica del VRR. In altri casi, come per i modelli LG C1 e C2, disattivare ALLM significa non poter usufruire dell'HDR e dei 120Hz.

Fonte: YouTube.