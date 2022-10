PS5, PS4 e giochi cross-gen: PlayStation non vuole 'dimenticare i milioni di giocatori PS4'

God of War Ragnarok dovrebbe essere l'ultimo gioco pubblicato da PlayStation Studios ad arrivare su PS4.

Tuttavia, il responsabile di Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, Hermen Hulst, ha dichiarato che potrebbero continuare a realizzare giochi cross-gen per PS4 e PS5 anche oltre la fine del 2022.

In precedenza Sony aveva rivelato di aver pianificato l'eliminazione graduale dei giochi per PS4 entro l'anno fiscale 2025, che inizierà all'inizio di aprile 2024.

L'azienda avrebbe dovuto iniziare questo processo all'inizio del prossimo anno finanziario, che inizierà nell'aprile 2023. Tuttavia, sembra che questo processo possa essere rinviato dopo che Hulst ha dichiarato ad Axios che "non vogliamo certo dimenticare i milioni di giocatori attivi su PS4, e vogliamo assicurarci che ci siano grandi giochi anche per loro".

Per ora, giochi come Marvel's Spider-Man 2, Rise of the Ronin e Marvel's Wolverine sono stati annunciati solo per PS5, ma ci sono molti giochi PlayStation Studios che devono ancora essere rivelati, soprattutto nella categoria dei live service. Hulst ha dichiarato che Sony sta valutando i giochi "caso per caso" per decidere se in futuro verranno lanciati su PS4 e PS5 come giochi cross-gen.

Fonte: PlayStation LifeStyle.