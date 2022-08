PS5, PS4 e nuovi dati di Sony: i giocatori occidentali giocano più titoli rispetto ai giapponesi ma per meno ore

Sony ha rivelato alcuni interessanti dettagli sui giocatori PS5 e PS4 di tutto il mondo in occasione del CEDEC 2022.

Stando a quanto emerso, i giocatori PlayStation occidentali giocano più titoli rispetto ai giapponesi, ma lo fanno per meno ore.

Apprendiamo che nell'arco di 12 mesi gli utenti USA giocano in media 10,7 videogiochi, un numero decisamente più alto rispetto a quello degli utenti giapponesi che in media giocano 5,9 titoli.

Tuttavia, rispetto a tutti gli altri giocatori del mondo, gli utenti giapponesi si impegnano su un solo titolo per più tempo. La media è di 66,2 ore contro le 28,7 ore degli utenti americani.

L'impegno per più ore su un singolo titolo è, probabilmente, dovuto al fatto che in territorio giapponese molti utenti giocano a videogiochi JRPG che, notoriamente, "portano via" moltissime ore di gioco.

Qui sotto, potete vedere la media di titoli giocati:

USA - 10,7 giochi

Europa - 9,6 giochi

Asia - 8,2 giochi

Giappone - 5,9 giochi

Qui sotto, invece, la media di ore di gioco:

Giappone - 66,2 ore

USA - 28,7 ore

Europa - 27,2 ore

Asia - 25,5 ore

Oltre a questo, è emerso anche che gli utenti giapponesi hanno una percentuale di trofei per ogni gioco maggiore rispetto agli altri. Le regioni Asia ed Europa hanno il primato per la media di Trofei di Platino in un anno.

For Platinum Trophies Asia and Europe are top! US is the lowest again! pic.twitter.com/55rRDurR7Y — Genki✨ (@Genki_JPN) August 26, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Japan users also buy the most Disc Only versions of Full Games in the survey, whilst US buy the least! Digital Only purchase percentage is high worldwide! pic.twitter.com/vFL94nSUcJ — Genki✨ (@Genki_JPN) August 26, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Infine l'ultimo grafico rivela come il digitale abbia ormai superato la vendita retail, soprattutto negli USA.

Fonte: Twitter 1 - Twitter 2.