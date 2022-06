PS5: Share Factory Studio, l'applicazione per l'editing video si aggiorna con Bits

Share Factory Studio, l'applicazione per l'editing di video direttamente su console, è stata aggiornata su PlayStation 5 con una nuova funzionalità chiamata Bits, un modo semplice per modificare e condividere clip su console.

Dalle pagine di PlayStation Blog si legge: "Bits è il complemento perfetto della funzione Catture di gioco rilasciata di recente su PS App. Potete accedere automaticamente a tutti i Bits creati in Share Factory Studio dal telefono e condividerli con le vostre app preferite di social media".

La nuova esperienza di editing di Bits include:

Una nuova modalità di editing con accesso rapido e semplice a tutte le funzioni di editing e a nuovi contenuti che possono essere aggiunti al vostro Bit.

Possibilità di creare un intrattenimento in formato ridotto, da brevi filmati di tre secondi fino a Bits personalizzati di un minuto.

Nuovi stili di Bit che verranno aggiornati regolarmente dal nostro servizio Bits Live. Gli stili di Bit verranno aggiornati in base al giorno della settimana, agli eventi speciali, alle festività, alle stagioni e ai contenuti di tendenza.

Nuovissimi set di adesivi animati che includono opzioni di personalizzazione di audio e testo.

Una nuova funzione di disegno che consente di creare doodle personali utilizzando il controller wireless DualSense.

Una nuova funzione di voice-over con la possibilità di aggiungere filtri alla vostra registrazione vocale per modificare la voce.

Ricordiamo che Share Factory Studio è disponibile gratuitamente per tutti i giocatori PlayStation. Se non avete ancora Share Factory Studio, potete utilizzare la funzione di ricerca nel menu principale di PlayStation per trovare e installare l’applicazione.

Fonte: PlayStation