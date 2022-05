PS5, Xbox Series X e la piaga bagarini e bot: la storia dello streamer che aiuta i giocatori a caccia della next-gen

Da quando PS5 ed Xbox Series X/S sono state immesse sul mercato, i giocatori hanno dovuto far fronte alla piaga dei bagarini. Questi infatti acquistavano ingenti unità di console per poi rivenderle a prezzo maggiorato: questo fenomeno si è ingigantito anche a causa della rallentata produzione di componenti, che rendeva e rende tutt'oggi le console next-gen difficili da reperire.

Lo YouTuber Jake Randall tuttavia attraverso i suoi video mostra come acquistare una console next-gen da rivenditori affidabili, evitando così di incorrere nei bagarini. “Ogni rivenditore è unico. E' una sorta di trial and error, bisogna capire cosa funziona. Non uso bot, non sono un rivenditore e tutta la conoscenza che ho acquisito aiuterebbe solo un'altra persona come me; un consumatore comune che cerca solo di acquistare una console per se stesso", afferma Randall. “Penso che quando le persone cercano di acquistare queste cose senza una guida in background non sappiano cosa stanno facendo. Si scoraggiano. Onestamente, la cosa numero uno per me è solo incoraggiare".

Tutto è iniziato con lo YouTuber che ha cercato di acquistare una PS5 sul sito GameStop: da lì i suoi spettatori sono aumentati a dismisura, poiché molte persone volevano capire come aveva fatto ad ottenerne una. Dopo poco tempo Randall è riuscito a instaurare un legame con addetti ai lavori di grandi magazzini come Target, Best Buy e GameStop, che lo informavano di potenziali spedizioni e date di consegna e il suo canale si è focalizzato prettamente su come fare per riuscire ad ottenere una PS5.

Molte persone si uniscono alle dirette dello YouTuber semplicemente per capire come acquistare una PS5 o un'Xbox Series X/S e dopo che le hanno ottenute si dileguano, ma Randall ha anche dei fan affezionati: "Probabilmente è meno del 10 % di tutte le persone, ma il commento numero uno che ricevo è: 'Jake, sono venuto per la PS5 ma sono rimasto per te'" afferma lo streamer.

Fonte: Polygon