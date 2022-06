PS5 e Xbox Series X/S, su Amazon c'è la possibilità di acquistarle 'su invito'

Per impedire ai bot e ai bagarini di accaparrarsi tutte le scorte, Amazon sta adottando un sistema di invito per le prossime vendite di PS5 e Xbox Series X/S. Per adesso questo sistema è disponibile solo in USA, dato che si trova ancora nelle prime fasi, ma è possibile che in seguito verrà esteso al resto del mondo.

La società ha lanciato il programma solo su invito per l'edizione disco di PS5, che continua a fare il tutto esaurito in pochi secondi presso i principali rivenditori. L'obiettivo di questo programma è aiutare a prevenire la carenza di scorte e l'aumento dei prezzi causato dal traffico dei bot. Non ci sono costi per i clienti e non è richiesta alcuna iscrizione, nemmeno ad Amazon Prime.

L'elenco dei prodotti presenti su Amazon ora mostra un pulsante "Richiedi invito" al posto della normale opzione "Aggiungi al carrello". Amazon prevede di esaminare tutti gli utenti che hanno richiesto un invito e di eliminare quelli sospettati di essere bot. Ciò includerà l'esame della cronologia degli acquisti precedenti dell'account e quando l'account è stato creato.

L'invito inviato via e-mail è valido solo per 72 ore, quindi bisogna agire in fretta se si vuole acquistare una console next-gen. Inoltre, Amazon ha avvertito che non sarà in grado di soddisfare tutte le richieste, quindi la registrazione per gli inviti non garantisce al 100% la possibilità di ottenere una console. Come abbiamo detto, per adesso questo sistema è disponibile sono negli USA.

Fonte: CNN