Quantic Dream presenta la nuova IP Under The Waves alla Gamescom con un trailer

Nel corso della Gamescom Opening Night Live è stata presentata la nuova IP di Quantic Dream intitolata Under The Waves.

Il titolo, sviluppato da Parallel Studio e pubblicato da Quantic Dream, si è mostrato con un trailer visibile più in basso.

"Vivete un'avventura surreale nelle profondità del Mare del Nord e della psiche umana", si legge nella descrizione del trailer.

"Under the Waves è un gioco d'avventura narrativo sul potere inghiottente del lutto. Ambientato nelle profondità del Mare del Nord negli anni Settanta tecno-futuristici, Stan, sommozzatore professionista, sta lottando per superare una perdita che gli ha cambiato la vita e abbracciare un nuovo futuro".

"L'isolamento delle profondità marine è una manifestazione appropriata del suo stato d'animo e, man mano che Stan si addentra nella solitudine che si è autoimposto, inizia a sperimentare strani avvenimenti sotto le onde. Alla fine dovrà fare una scelta difficile... rimanere perso negli abissi per sempre o liberarsi per tornare in superficie e vivere il resto della sua vita".