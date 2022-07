Ravenswatch: l'oscuro roguelike fantasy si mostra nel reveal trailer

Ravenswatch è un roguelike dark fantasy che, fondamentalmente, riporta in vita le fiabe in uno stile molto particolare. L'ispirato titolo arriverà su PS5, Switch, PC e Xbox Series X/S nel 2023.

Annunciato di recente, Ravenswatch è un gioco d'azione roguelike che adotta un approccio cupo ai personaggi delle fiabe classiche e, più in basso, potete vedere il reveal trailer pubblicato da Nacon.

Ravenswatch è stato sviluppato da Passtech, lo studio dietro Curse of the Dead Gods, quindi dovrebbe avere le carte in regola per un sistema di combattimento solido.

Il gioco presenta personaggi come il Pifferaio di Hamelin, un mostruoso Cappuccetto Rosso, una versione molto cupa di Beowulf e un'agghiacciante maga sotto forma di Regina delle nevi, ognuno con le proprie abilità e stili di gioco, giocabili da soli o in cooperativa fino a quattro giocatori.

Non abbiamo avuto modo di vedere un intero gameplay e non abbiamo ancora una finestra di uscita al di fuori del semplice 2023, ma questo Ravenswatch sembra decisamente interessante.

Fonte: Pushsquare.