Razer Edge 5G è la prima console portatile pensata per il cloud gaming con il 5G

Ultimamente abbiamo avuto diverse nuove console portatiti, pensate per il cloud o meno. Partendo da Steam Deck, qualcosa di ancora "classico", il cloud sembra il futuro (non per Google), con Logitech G Cloud e ora anche Razer, che presenterà la propria il 15 ottobre di quest'anno.

La nuova Razer Edge 5G, come da nome, presenta una novità di un certo livello e per certi versi, qualcosa che la proietta nella nuova generazione rispetto alla concorrenza: la connettività 5G infatti permetterà di utilizzare il servizio praticamente senza lag, almeno dove questo tipo di connessione è presente.

BREAKING: @Verizon, @Razer and @Qualcomm are teaming up on the world's first 5G mobile gaming handheld—Razer Edge 5G! It will allow you to play your favorite games regardless of whether you are gaming in the cloud, on an app or streaming from your console. https://t.co/TYPw5xFyeF pic.twitter.com/F9Vg3CfABl